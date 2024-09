Für die Illertisser Gartentage geht der Hochsommer in die Verlängerung

Am Samstag und Sonntag ging’s in Illertissen rund: Das lag zunächst am kostenlosen Shuttlebus, der die Illertisser Gartentage auf der Jungviehweide und den Kraut- und Rübenmarkt in der Innenstadt verband. Denn dadurch waren die auf unterschiedliche grüne Themen ausgerichteten Märkte zur Megaveranstaltung verschmolzen. Die wieder aus dem ganzen süddeutschen Raum angereisten Gartenfans konnten Auto oder Reisebus auf den Parkplatzwiesen vor der Staudengärtnerei Gaißmayer zurücklassen und in die Innenstadt pendeln. Oder umgekehrt.

Regina Langhans