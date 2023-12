Illertissen

Generationswechsel bei der Firma Zeh Präzisionsteile in Illertissen

Dieter Zeh mit Tochter Jennifer Zeh in der Produktionshalle der Firma Zeh in Illertissen. Dort werden Präzisionsteile unter anderem für Maschinen und Nutzfahrzeuge gefertigt.

Plus Firmengründer Dieter Zeh zieht sich aus der Geschäftsleitung zurück, seine Tochter Jennifer Zeh führt den Betrieb weiter. Das Unternehmen ist auf Wachstumskurs.

In einer Garage in Bellenberg hat alles angefangen. Dort gründete der ausgebildete Werkzeugmacher Dieter Zeh 1996 sein eigenes Unternehmen. Seit 2005 hat die Firma ihren Sitz im Norden von Illertissen. Heute hat die Zeh Präzisionsteile GmbH fast 5000 Quadratmeter Produktionsfläche und knapp 80 Beschäftigte. Guten Gewissens kann der Firmenchef zum Jahresende seinen Ruhestand antreten. Er weiß, dass seine Tochter die Geschäfte weiterführen wird. Seit 2017 arbeitet sie bereits im Betrieb mit.

Im Dreischichtbetrieb werden in der Illertisser Firma Präzisionsteile für Anwendungstechnik in verschiedenen Branchen gefertigt, unter anderem für Maschinen und Nutzfahrzeuge. Zu den Kunden zählen große Unternehmen wie Voith und Bosch. "Wir liefern europaweit und just in time, zum Teil direkt ans Band", sagt Dieter Zeh. Es sei schon immer sein Ziel gewesen, seine Produkte nicht zum Weiterverkauf zu liefern, sondern direkt an die ganz Großen. Dadurch und durch langfristige Lieferverträge sei die Firma vor Krisen besser geschützt.

