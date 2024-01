Illertissen

Geschichten aus der Geschichte: Illertissen und Illereichen waren keine Freunde

Nicht nur um den Dattenhauser Weiher haben sich Illertissen und Illereichen in den vergangenen Jahrhunderten gestritten.

Plus Eine streitlustige Gräfin und ein zugeschütteter Bach spielten beim Zwist zwischen den Nachbarorten eine Rolle. Sogar der Kaiser wurde eingeschaltet.

Sie sind auch heute noch geläufig, die sogenannten Dorfneckereien. Der Bewohner des Nachbarortes wird mit einem mehr oder weniger passenden Attribut versehen und mit diesem Spott getrieben. Ob es zwischen Illertissen und Illereichen beziehungsweise Altenstadt auch gegenseitige Vorbehalte gibt, lässt sich indessen nicht belegen – allerdings lehrt die Geschichte etwas anderes.

Letztendlich war die vormoderne Grenzziehung schuld an allem Unmut. Seit 1339 gehörten Illertissen und Illereichen verschiedenen Herrschaften an: Hier die Kirchberger und später die Vöhlin, dort illeraufwärts die Herren von Rechberg, gefolgt von den Grafen von Limburg-Styrum. Als Katalysator mag zudem das selbstbewusste und forsche Auftreten so mancher Familienangehöriger der beiden Geschlechter gewirkt haben.

