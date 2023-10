Illertissen

18:15 Uhr

Geschichten aus der Geschichte: Michel Streit und die Illertisser Bauernkrieger

Eine Szene aus dem Bauernkrieg, die am Oberen Tor in Weißenhorn abgebildet ist: Bauernführer Jörg Ebner aus Ingstetten begehrt beim Bürgermeister Diepold Schwarz Einlass in die Stadt Weißenhorn. Das Wandbild stammt von Anton Bischof.

Plus Vor 500 Jahren erhoben sich die Bauern gegen ihre Herrschaft. Als "Haufen" sorgten sie für Aufruhr, so auch in und um Illertissen. Was man heute über sie weiß.

Sind die Tiefenbacher Revolutionäre? Manch Leser mag hier an die Diskussionen um die Eingemeindung in die Stadt Illertissen denken. Doch das ist Zeitgeschichte und damit wollen wir uns heute nicht beschäftigen. Wieder einmal geht der Blick zurück um diesmal ziemlich genau 500 Jahre. 1525! Das oberschwäbische Land ist in Aufruhr.

Überall erheben sich die Bauern gegen ihre Herrschaft. Es bilden sich verschwörerische Gemeinschaften, die sogenannten Haufen. Das Ziel ist ambitioniert: Verringerung der Abgaben, Auflassung der Fronarbeit und Wahlfreiheit der Geistlichkeit. Nicht zuletzt Martin Luther hatte mit seinen Schriften den Aufstand forciert, das "de libertate christiana" proklamiert die Freiheit des Christenmenschen. Freilich, die Auswüchse der Erhebung hatte der gelehrte Wittenberger nicht voraussehen können, verurteilte diese später gar in seinem Schreiben "Wider die mörderischen und räuberischen Rotten der Bauern".

