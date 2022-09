Glasfaserausbau: Illertissen hat sich für einen Anbieter entschieden

Lokal Zwei Anbieter haben Konzepte vorgestellt, der Stadtrat hat eine Entscheidung getroffen. Wer den Ausbau übernimmt, welche Kosten anfallen und wann es losgeht.

Mit unterschiedlichen Konzepten haben sich die Deutsche Glasfaser und die Deutsche Telekom im Sommer im Illertisser Stadtrat vorgestellt - beide Unternehmen wollten die Stadt mit einem flächendeckenden Glasfasernetz ausstatten. Jetzt hat sich der Stadtrat für einen der beiden Anbieter entschieden - dabei war vor allem ein Punkt ausschlaggebend.