Diebstahl in Illertissen: Mann flieht mit Hosen in der Hand

In Illertissen hat ein Mann versucht, ein Bekleidungsgeschäft zu beklauen. Wie die Polizei berichtet betrat ein 27-Jähriger am Freitag gegen 18.17 Uhr den Laden in der Hauptstraße in Illertissen. Zunächst habe er einige Hosen anprobiert und anschließend den Laden mit drei Hosen in der Hand verlassen. Am Ausgang schlug die Diebstahlsicherung an und die Person entfernte sich in unbekannte Richtung. Bei der Sichtung der Videoaufnahmen erkannten die Beamten nach eigenen Angaben den amtsbekannten Täter. Der Beuteschaden liegt laut Polizei bei 267 Euro. Den Mann erwartet eine Anzeige wegen Ladendiebstahl. (AZ)

