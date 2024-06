Illertissen

18:00 Uhr

Illertissen bereitet Umgestaltung der Schlossgärten vor

Der Entwurf des Ulmer Büros Silands sieht für Illertisser Schlossberg unter anderem Terrassengärten (oben) und einen Platz an der Zufahrt zum Vöhlinschloss vor (unten).

Plus Wie der Park am Vöhlinschloss aussehen soll, hat eine Jury 2023 ausgewählt. Doch bislang wäre der Umbau rechtlich nicht möglich. Das ist der Stand der Dinge.

Von Sebastian Mayr

Darüber, dass die Stadt Illertissen in diesem Jahr Geld für die Planung der Schlossgärten ausgibt, gab es bei den Haushaltsberatungen im Frühjahr keine Diskussionen. 2025 soll die Umgestaltung des Schlossbergs beginnen, jetzt leisten Stadtpolitik und Verwaltung Vorarbeit. Das soll mögliche spätere rechtliche Probleme verhindern.

Im Flächennutzungsplan steht, was auf einem bestimmten Gebiet geschehen kann. Am Schlossberg war bislang überwiegend Landwirtschaft vorgesehen, kleinere Teilbereiche für Forstwirtschaft und den Gemeinbedarf – also beispielsweise Schulen, Kindergärten, Kirchen oder soziale Einrichtungen. Künftig soll das gesamte Areal als Sondergebiet gelten. Zunächst werden die Pläne für die Veränderung öffentlich ausgelegt und Behörden sowie sonstige Träger öffentlicher Belange können sich äußern. Dazu zählen beispielsweise Energieversorger, Entsorgungsunternehmen oder die Feuerwehr.

