Illertissen und Carnac feiern Freundschaft mit Spezialitäten aus der Bretagne

106 Gäste aus Carnac reisen am 27. September mit einem doppelstöckigen Bus nach Illertissen, um das 50-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft zu feiern. Die acht Tage an der Iller samt Ausflügen in die Umgebung beginnen für den Besuch aus der Bretagne schweißtreibend. Am Samstagmorgen lockt der Wochenmarkt, ein paar Stunden später kommen beim Bretonischen Abend in der Josef-Weikmann-Halle in Au Spezialitäten auf den Tisch. Am Mittwoch beginnt der Vorverkauf, Einblicke gibt Partnerschaftspräsidentin Helga Sonntag schon jetzt.

Von circa 7 bis 13.30 Uhr läuft der Markt auf dem Marktplatz, in früheren Jahren waren einige Spezialitäten aus dem Nordwesten Frankreichs bereits Mitte des Vormittags verkauft. Delikatessen gibt es auch ab 19 Uhr: Dann beginnt der Bretonische Abend in der Auer Josef-Weikmann-Halle. Karten sind von Mittwoch an im Vorverkauf im Bürgerbüro erhalten. Im Eintrittspreis in Höhe von 20 Euro ist das bretonische Menü inbegriffen, Getränke müssen selbst bezahlt werden. Zu essen gibt es Meeresfrüchte, ein Fischgericht und einen bretonischen Kuchen. Alles Weitere solle eine Überraschung sein, sagt Helga Sonntag, Präsidentin des Partnerschaftskomitees Illertissen-Carnac. 220 Plätze gibt es in der Halle.

50 Jahre Partnerschaft Illertissen-Carnac: Vorverkauf startet

Wer sich bereits vor dem Besuch der Bretoninnen und Bretonen auf die Festwoche einstimmen will, hat bei zwei Vorträgen der Vhs in der Historischen Schranne die Gelegenheit. Am Mittwoch, 18. September, geht es um das Thema „Frankreich – so nah ... und doch so fern!?“. Am Montag, 23. September steht das Thema „Nette „Parlier-Bonbons“: Den Einfluss des Französischen auf die europäischen Sprachen kennen und schätzen lernen“ auf dem Programm. Beide Vorträge dauern eineinhalb Stunden, der Eintritt ist frei. Zusätzlich serviert wird ein Kir Breton, der aus Crème de Cassis und dem gekühltem trockenen bretonischen Apfelwein Cidre besteht, oder ein anderes Getränk aus dem Nordwesten Frankreichs.

Am Sonntag, 29. September, wird die Freundschaft von Illertissen und Carnac bei einem Festakt mit geladenen Gästen gefeiert. An diesem Abend ist die Chronik zu 50 Jahren Städtepartnerschaft erstmals erhältlich, auch eine spezielle Carnac-Praline der Confiserie Lanwehr gibt es. Bis Freitag, 4. Oktober, sind die Französinnen und Franzosen in Illertissen. Nahezu alle sind in Gastfamilien untergebracht. Geplant sind mehrere Ausflüge, unter anderem zum Münchner Oktoberfest – schon früher kam diese Fahrt sehr gut an. Auch ein Besuch bei der Brennerei Feller in Regglisweiler steht auf dem Programm. Inhaber Roland Feller hat selbst einmal in Frankreich gearbeitet und freut sich so sehr auf den Besuch, dass er die 106-köpfige Delegation auf eigene Kosten bewirtet.

In die Festwoche fällt auch die Illertisser Musiknacht am Mittwoch, 2. Oktober. Eröffnet wird die beliebte Veranstaltung um 19 Uhr mit einem Auftritt der bretonischen Dudelsackbläser von Bagad Kevrenn auf dem Marktplatz. Nach einem Abschiedsessen am Freitag, 4. Oktober, brechen die Gäste zu ihrem Rückweg an die Atlantikküste auf – einen Tag später, als fälschlicherweise auf den Veranstaltungsplakaten angekündigt.