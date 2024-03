Illertissen

Illertissens ältestes Gebäude strahlt in neuem Glanz

Plus Für 22.000 Euro sind die Fassade und mehr gerichtet worden, einmal mehr dank Sponsor Josef Kränzle. Anders wäre das Projekt wohl nicht finanzierbar gewesen.

Von Zita Schmid

"Ohne Josef Kränzle sähe in Illertissen einiges anders aus" – diesen Satz hörte man beim Ortstermin öfter und dieser gilt auch für das ehemalige Benefiziatenhaus. Denn dank der Josef-Kränzle-Stiftung konnte das historische Gebäude erneut saniert werden.

Das Benefiziatenhaus gilt als das älteste Haus der Stadt. Es entstand vor über einem halben Jahrtausend. Die "Erbaut 1509 von Graf Philipp von Kirchberg", steht oben an der Fachwerkmauer. Im Zuge der jüngsten und inzwischen abgeschlossenen Sanierungsarbeiten wurde an dem historischen Gebäude, das unmittelbar neben der Hauptstraße steht, die ganze Fassade gestrichen, die Fensterläden wurden instandgesetzt und auch die in Mitleidenschaft gezogene Kirchenmauer bis hin zum Pfarrbüro wurde gerichtet. Die Kosten in Höhe von rund 22.000 Euro hat die Josef-Kränzle-Stiftung übernommen. "Das wissen wir sehr zu schätzen", freuen sich Pfarrer Andreas Specker und Johanna Roth, Verwaltungsleiterin in der Pfarreiengemeinschaft Illertissen. Beide sind dankbar für die Unterstützung. "Wir hätten das Geld nicht bekommen", ergänzt Roth. Denn andere anstehende Aufgaben wie die Sanierung des Turms der Stadtkirche würden von der Diözese priorisiert.

