In Bethlehem zwischen den Fronten: Faten Mukarker spricht in Illertissen

Als außergewöhnliche Zeitzeugin hat Faten Mukarker, eine palästinensische griechisch-orthodoxe Christin, im Pfarrsaal von St. Martin in Illertissen rund 80 Zuhörerinnen und Zuhörer elektrisiert. Die Friedensaktivistin lebte 20 Jahre in Deutschland und ist danach in ihren Geburtsort Bethlehem zurückgekehrt, um dort eine Familie zu gründen.

Ihre Autorenlesung zu ihrem Band „Leben zwischen Grenzen. Eine christliche Palästinenserin berichtet“ bereicherte sie in spannender Weise mit den jüngsten Ereignissen. Auf ihrer Friedenstournee hat sie auf Einladung auch in Illertissen Station gemacht und den aktuellen Konflikt in ihrer Heimat von einer ungewohnten Seite zu beleuchtet. Nachdem sie sich den Reisesegen von Pfarrer Andreas Specker erbeten hatte, machte sie sich wieder auf den Weg. Die nächste Station ist Kempten. Der Band kostet 20 Euro, Bestellungen mit Rückadresse gehen an Maria Euchner, Heilbachstraße 8, 89281 Altenstadt-Dattenhausen.