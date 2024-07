In Illertissen werden Schulzranzen für bedürftige Kinder gesammelt

Für manche Familien ist die erste Schulausstattung kaum erschwinglich. Um deren Kindern den Start ins Schulleben zu erleichtern, organisiert die LEW-Bildungsinitiative 3malE wieder eine Schulranzen-Sammelaktion. Unter dem Motto „Ranzen her!“ sollen möglichst viele gut erhaltene Schultaschen und -rucksäcke gesammelt und an bedürftige Kinder in Bayerisch-Schwaben und angrenzenden Gebieten Oberbayerns verteilt werden.

„Ranzen her!“: Soziales Projekt der Lechwerke mit Sammelstation in Illertissen

Vom 23. Juli bis 23. August können Schülerinnen und Schüler sowie ihre Eltern gebrauchte Schultaschen und -rucksäcke im Bürgerbüro im Illertisser Rathaus abgeben. Es hat montags, dienstags, donnerstags und freitags von 8 bis 12 Uhr geöffnet, montags zusätzlich von 12 bis 17 Uhr. Mittwochs ist das Bürgerbüro von 8 bis 18 Uhr offen. Anschließend leitet 3malE die gesammelten Schultaschen an den Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Augsburg weiter, der sie weiterverteilt. Zusätzlich stellt LEW einen finanziellen Beitrag für ein gemeinnütziges Projekt aus der Region zur Verfügung. Die LEW-Sammelaktion findet heuer bereits zum 16. Mal statt. In den vergangenen Jahren wurden bislang über 11.000 Schulranzen gesammelt und an bedürftige Kinder in der ganzen Region übergeben. (AZ)