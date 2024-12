In Schwaben einzigartig: Illertisser Schüler besuchen eine virtuelle Highschool

Montagnachmittag: Die meisten Schülerinnen und Schüler des Illertisser Gymnasiums sind schon wieder zu Hause, ein paar Neuntklässler bleiben aber noch eine Schulstunde länger. In einem Computerraum im ersten Stock ist deshalb einiges los. Manche unterhalten sich, andere bearbeiten mit Kopfhörern im Ohr ein Arbeitsblatt an ihrem Tablet. Gelegentlich fällt ein Satz auf Englisch. Auch eine Lehrkraft ist im Raum – die hält aber keinen Unterricht. Denn die Aufgaben, die die 17 Schülerinnen und Schüler an diesem Nachmittag abarbeiten, kommen von einer Lehrerin aus den USA.

