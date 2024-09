Jetzt auch ein Laden: Expansionskurs führt Automatenbetreiber nach Illertissen

Unweit des Vöhringer Bahnhofs fingen sie an, inzwischen haben die beiden Unternehmer auch Automaten in Weißenhorn, Senden, Ulm, Illerkirchberg, Ehingen und Rißtissen aufgestellt. Im Oktober, wenn letzte technische Fragen geklärt sind, eröffnen der Vöhringer Daniel Hartmann und der Weißenhorner Fabian Görtler ihren ersten Laden – in der Bahnhofstraße in Illertissen. Die Räume passen zum Expansionsduos der beiden Mittzwanziger – und sie schaffen neue Chancen.

