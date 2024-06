Illertissen

Jugendstück der Schwabenbühne: Wie die kleine Hexe ihren Auftritt probt

Plus Für den Preußler-Klassiker verwandelt die Jugend der Schwabenbühne die Tenne auf dem Freilichtgelände am Illertisser Vöhlinschloss zum Blocksberg.

Von Regina Langhans

Zauber und Hexerei auf dem Blocksberg statt der gewohnten Tenne auf dem Gelände der Schwabenbühne in Illertissen: 24 Darstellende des Jugendensembles im Alter von etwa neun bis 17 Jahren, darunter ein Drittel neue, proben derzeit das Stück "Die kleine Hexe" von Otfried Preußler (1923 bis 2013). Premiere ist Freitag, 12. Juli, ab 20 Uhr im Freilichttheater am Schloss. Ein Blick in die Regiearbeit mit Jörg Zenker macht schon mal neugierig auf wunderschönes, märchenhaftes Theater.

Dabei hatte das Schauspiel mit Musik und Tanz beim Einüben der Choreografie ganz und gar keinen märchenhaften Start: Während ihrer ersten vierstündigen Probe nieselte es am Stück, berichtet die freischaffende Choreografin Anna Nunnink über das Einstudieren der Schritte. Sie seien so konzipiert, dass dazu gesungen werden kann, erklärt sie. Die andere Besonderheit stellen das Geigenduo Ece Demir und Maria Möck mit Daimion Letmathe an der Cajon dar. Das Trio gehört zur Schauspieltruppe und will die Hexen mit rasanten Klängen beim Singen und Tanzen antreiben. Die zwölfjährige Ece hatte die 17-jährige Duettpartnerin kurzerhand zu ihrer Geigenlehrerin Gudrun Diebold mitgenommen. Diese machte aus den vorgelegten Melodien des Regisseurs kleine Musikstücke. Daimion hatte erkannt, dass beim Violinspiel noch etwas fehlte und war mit der Cajon dazugestoßen. Zu den Mitverantwortlichen zählen auch die Regieassistentinnen Lea Buchmann und Anna Schaser sowie Jugendleiterin Anja Rueß.

