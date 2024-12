Junge Ladendiebe stehlen Kartenspiel

Ohne zu bezahlen wollten zwei Buben in Illertissen ein Kartenspiel stehlen. Nach Darstellung der Polizei gingen ein zwölf- und ein dreizehnjähriger Junge am Freitagmittag in einen im Saumweg und stahlen zusammen das Kartenspiel. Sie wurden jedoch Ladendetektiv beobachtet und bei der Tat ertappt. Der jüngere Bub hatte das Spiel aus dem Regal genommen und es noch eine Weile in der Hand getragen. Anschließend begab er sich hinter ein Regal und steckte die Karten ein. Währenddessen stand der ältere Kumpane Schmiere. Im Lauf der ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Zwei nicht das erste Mal gestohlen hatten. Nach erfolgter Aufnahme wurden die Erziehungsberechtigten verständigt und durften ihre Kinder in Empfang nehmen. (AZ)

