Kann das Historische Kinderfest in Illertissen nachgeholt werden?

Geregnet hat es dann doch erst am Nachmittag, als der kleine und spontan organisierte Ersatzumzug in Jedesheim bereits zu Ende war. Wegen der schlechten Wetterprognose hatte das Organisationskomitee das Illertisser Historische Kinderfest am frühen Freitagabend abgesagt. Eine sinnvolle andere Lösung hätte es nicht gegeben, betonen Verantwortliche. Ein Nachholtermin ist denkbar – und auch kleine Feste wie in Jedesheim sind in den anderen Stadtteilen möglich.

In diesem Sommer wird es kein Kinderfest in der Stadt geben. Das sei organisatorisch nicht möglich, sagt Ansgar Batzner, der das Organisationskomitee leitet. Ein Nachholtermin im kommenden Sommer oder in zwei Jahren sei denkbar. Darüber entscheide aber nicht eine Person alleine, sondern einmal mehr das Kinderfestkomitee. „Wir werden uns bald zu einer Sitzung treffen“, kündigt er an. Illertissens Kulturreferentin Susanne Schewetzky berichtet, dass die Absage Ärger und Enttäuschung ausgelöst hat. „Da kam jede Menge Frust an“, schildert sie. Angesichts der Vorfreude und der langen Vorbereitung sei das verständlich. „Für uns ist es genauso frustrierend“, betont Schewetzky. Seit September habe man an den Vorbereitungen gearbeitet, die ganze Woche vor dem abgesagten Fest hätten die Beschäftigten des Bauhofs dafür aufgebaut. Aber mit Blick auf die Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts habe es keine andere Möglichkeit gegeben. „Hinterher ist man immer der beste Wetterfrosch. Aber es war ja nicht irgendeine Prognose und man hat die Verantwortung für 700 Kinder.“ Die hätten sich im Fall eines Unwetters nirgendwo unterstellen und schützen können, so Schewetzky.

Historisches Kinderfest in Illertissen: Kleine Feiern als Ersatz sind denkbar

In Au gibt es Überlegungen, ein kleines Kinderfest zu veranstalten. Die Enttäuschung der Kinder sei groß, berichtet Katharina Völker. Sie ist Elternbeiratsvorsitzende der Karl-August-Forster-Grundschule. Dort fällt in Kinderfest-Jahren das Sommerfest der Schule aus. „Die Kinder haben also gar kein Fest in diesem Sommer“, sagt sie. Im Elternbeirat wird diskutiert, entweder noch ein Sommerfest oder einen kleinen Umzug durch Au auf die Beine zu stellen – ähnlich der Jedesheimer Aktion. Denkbar sind auch Fotos der Klassen, auf denen die Kinder als Imker und Blumenkinder zu sehen sind. „Sie sollen ihre Kostüme zumindest einmal tragen und zeigen dürfen“, findet Völker. Eine Rolle soll die Entscheidung des Komitees spielen, ob und wann das Historische Kinderfest nachgeholt wird.

Gespräche zwischen Lehrkräften und Elternbeirat gibt es auch an der Grundschule am Lichtacker in Tiefenbach. Terminlich sei es vor den Sommerferien aber eng, gibt Lehrerin Eileen Kordt zu Bedenken. Entschieden sei noch nichts. Größte Illertisser Grundschule ist die Bischof-Ulrich-Grundschule in der Kernstadt. Ob hier ein internes Kinderfest gefeiert wird, steht noch nicht fest. Auch Gespräche, in denen dies abgeklärt wird, haben noch nicht stattgefunden.