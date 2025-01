Katholischer Frauenbund Illertissen übergibt Spende an Pfarrei

Kurz vor Weihnachten hat der Vorstand des Katholischen Frauenbunds Illertissen einen Spendenscheck in Höhe von 1.100 Euro an Stadtpfarrer Dr. Andreas Specker übergeben. Das Geld, das mit dem Verkauf der Palmbuschen und beim Adventscafé in 2024 gesammelt wurde, soll in diesem Jahr zu Gunsten der dringend erforderlichen Erneuerung des Kirchturms von St. Martin in Illertissen verwendet werden. Pfarrer Specker zeigte sich hoch erfreut über die großzügige Spende und bedankte sich mit einem herzlichen "Vergelt‘s Gott"!

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.