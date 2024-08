Kennzeichen gefälscht: Polizei zieht Autofahrer auf der A7 aus dem Verkehr

Am frühen Donnerstagabend deckten Fahnder der Grenzpolizeiinspektion Lindau bei einer Fahrzeugkontrolle auf der A7 bei Illertissen eine Reihe von Gesetzesverstößen auf. Bei der Überprüfung eines Autos mit deutschem Kennzeichen stellten die Beamten fest, dass die angebrachten Zulassungs- und TÜV-Stempel Fälschungen waren. Weiteren Ermittlungen zufolge war das Fahrzeug weder ordnungsgemäß zugelassen noch versichert, und es wurde keine Kfz-Steuer entrichtet.

Fahrzeugkontrolle auf A7 bei Illertissen: Polizei stellt Fälschungen fest

Der 55-jährige Fahrer, der in Polen lebt, hatte zudem gegen ein in Deutschland geltendes Verbot verstoßen, seine ausländische Fahrerlaubnis zu nutzen. Bereits in der Vergangenheit ignorierte er dieses Verbot, weshalb er von vier verschiedenen Staatsanwaltschaften gesucht wurde. Ein aktueller Haftbefehl lag gegen ihn vor.

Durch die Zahlung eines dreistelligen Betrages konnte der Mann die Vollstreckung des Haftbefehls abwenden. Aufgrund der neu begangenen Vergehen musste er jedoch auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung in einem hohen dreistelligen Bereich hinterlegen. Anschließend durfte er seine Reise zu Fuß fortsetzen. Gegen den Fahrer wurden verschiedene Strafverfahren eingeleitet, darunter wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (AZ)