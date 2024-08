Konzert am Sonntag: Er spielt auch „Stairway to Heaven“ auf dem Carillon

Der niederländische Carilloneur Marcel Siebers ist wieder in Illertissen zu Gast. Am kommenden Sonntag, 4. August, ist er am Turmglockenspiel von St. Martin zu hören. Das Konzert finden im Rahmen des Freundeskreises für Kirchenmusik und klassische Musik statt. Der Brunnenhof wird bestuhlt, bei schlechtem Wetter gegebenenfalls unter den Arkaden. Beginn ist um 18 Uhr, der Eintritt ist frei.

