Kultur im Schloss: A cappella im Barocksaal

Die Sängerinnen und Sänger von Four 'n' more kommen für zwei Auftritte in den Barocksaal des Vöhlinsschlosses. Mit dabei ist auch das Duo Deiniger-Petermann.

Die a capppella-Gruppe Four 'n' more kommt einmal mehr nach Illertissen. In der besonderen Kulisse des Barocksaals im Vöhlinschloss werden die Musikerinnen und Musiker am Samstag, 15. Juni, zwei Konzerte geben. Die Plätze im historischen Barocksaal sind begrenzt, aktuelle gibt es nur noch Tickets für das Konzert um 15.30 Uhr. Der Auftritt um 19 Uhr ist bereits ausverkauft.

Four 'n' more, das sind Elke Kunze, Simone Unglert-Resch, Bernd Auerhammer, Klaus Bodenmüller, Stefan Eberherr und Wolfgang Weber. Die Fünf gaben vor genau 20 Jahren ihr erstes a cappella-Konzert in Illertissen mit so bekannten Songs wie "It’s raining men", "I can’t see clearly now" oder "Buona sera". Mit diesen und weiteren Hits wollen sie die Besucherinnen und Besucher auch dieses Jahr erfreuen.

Das Duo Deininger-Petermann ergänzt das a cappella-Programm. Der Illertisser Kontrabassist Ivo Deininger spielt im Duett mit seinem Gitarrenkollegen Oli Petermann. Sie interpretieren populäre Jazzklänge; geschmackvoll, spontan, manchmal überraschend und dabei immer geprägt von einem schlafwandlerischen Zusammenspiel, kündigt der Veranstalter von "Kultur im Schloss" an.

Der Kartenverkauf findet bei der Buchhandlung Zanker in Illertissen, unter www.ulmtickets.de und bei Fritz Unglert (Telefon 07303/7257 oder fritz@unglert.eu) statt. (AZ)