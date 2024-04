Illertissen

06:45 Uhr

Kultur im Schloss: Von Melodienreigen bis Klanggewitter

Veronika Eberle (Violine) und Sharon Kam (Klarinette) werden bei ihrem Konzert in der Festhalle des Kollegs in Illertissen von Markus Becker souverän am Flügel begleitet.

Plus Veronika Eberle (Violine), Sharon Kam (Klarinette) und Markus Becker (Klavier) bieten auf der Illertisser Kollegsbühne klassische Musik von virtuos bis volkstümlich.

Von Regina Langhans

Wenn Streich- und Blasinstrument die Notenliteratur vertauschen oder Violine (Veronika Eberle) und Klarinette (Sharon Kam) mit Unterstützung des Klaviers (Markus Becker) sich gegenseitig im Spiel hochschaukeln, dann ist Musikgenuss eigentlich vorprogrammiert. Das Programm des jüngsten "Kultur im Schloss"-Konzerts verschwieg diese Highlights jedoch und versprach eher schwer verdauliche Musik aus Romantik und Gegenwart. Die gab es dann auch, doch die beiden Musikerinnen und der Musiker schlugen dabei einen atemberaubenden Bogen vom Melodienreigen zum Klanggewitter. Das Publikum im gut ausgelasteten Festsaal des Kollegs der Schulbrüder Illertissen reagierte mit begeistertem Applaus. Das Künstlertrio rundete den Konzertabend mit einer ruhigeren Zugabe ab.

Die Klarinette wird zur Geige, die Bratsche dafür zur Klarinette

Schon der Konzertauftakt ließ aufhorchen, indem es aus "Acht Stücke" für Klarinette, Viola und Klavier von Max Bruch (1838 bis 1920) ein Stück in der Fassung für Violine, Klarinette und Klavier zu hören gab. Markus Becker, der musikgeschichtlich informativ durch den Abend führte, berichtete, wie zusammen mit den Solistinnen das hochromantische Stück für ihre Besetzung umgeschrieben wurde: Den Part der musikalisch führenden Klarinette übernahm Veronika Eberle auf der Geige und die in der Tonhöhe darunter liegende Bratsche wurde von Sharon Kam mit ihrer Klarinette ersetzt. Das tat der Klangqualität keinen Abbruch, im Gegenteil: Mit viel Bogendruck und scharf gestrichenen Tönen verpasste Veronika Eberle der für Blasinstrumente geschriebenen Musik auf ihrer Geige neue Klangdimensionen. Diesen entsprach die Klarinette mit warmen Tonmalereien in tieferer Lage, wobei das Klavier die Solistinnen begleitete.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen