Ladendieb stößt Verkäuferin weg, doch seine Flucht misslingt

Eine Angestellte des Norma-Markts in der Dietenheimer Straße in Illertissen hat am Donnerstagabend gegen 18.45 Uhr einen Mann beim Stehlen beobachtet. Sie sprach den 37-Jährigen an, der sie wegschubsen und davonrennen wollte. Doch die Flucht misslang.

Diebstahl und Fluchtversuch in Illertissen gescheitert

Der Mann hatte drei Getränkedosen in seine Jackentasche gesteckt und nur den restlichen Einkauf an der Kasse bezahlt. Nachdem das Personal ihn angesprochen hatte, wollte er fliehen. Da eine Angestellte den Öffnungsmechanismus der Tür blockiert hatte, blieb diese verschlossen und der Dieb konnte nicht entkommen.

Die Polizei fanden bei dem 37-Jährigen zudem ein Tütchen mit geringen Resten von Amphetamin. Die Verkäuferin, die der Mann geschubst hatte, blieb unverletzt. Gegen den Mann wird nun wegen räuberischen Diebstahls sowie eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. (AZ)