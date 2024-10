Lasallianischer Besuch in Illertissen

Kürzlich besuchte der Generalsuperior des Ordens der Schulbrüder, Bruder Armin Luistro, im Rahmen seiner Visite der Provinz Zentraleuropa den Standort Illertissen. Begleitet wurde er von Bruder Joel Palud, dem Generalrat der Region Europa sowie Bruder Paul Kaiser und Julia Mayer aus Wien. Nachdem die Gäste am Vortag schon einen kurzen Empfang beim Direktor des Schulwerks, Peter Kosak, in Augsburg hatten und sich über die Besonderheit der Trägerschaft der einzigen La Salle-Schulen in Deutschland durch eine Stiftung informiert hatten, stand der Donnerstag ganz im Zeichen der Begegnung mit Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrkräften. Die Jahrgangsstufen fünf des Kollegs und der La Salle-Realschule feierten mit Pfarrer Specker und den Brüdern eine bewegende und sehr liebevoll von Birgit Piller vorbereite Andacht in der Kollegskirche. Diese wurde musikalisch umrahmt durch den La Salle-Chor der Realschule und das Orgelspiel von Markus Hubert. Bruder Armin und Bruder Joel trafen im Anschluss auf den Englisch-Leistungskurs des Gymnasiums und auf die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe acht der Realschule zu Gesprächsrunden. Am Nachmittag nahmen sich die Brüder Zeit für die Kollegien der beiden Schulen. In einer Gesprächsrunde im Freiraum des Kollegs wurde offen diskutiert, was es auch heute noch bedeuten kann, sich auf der Basis des Evangeliums für die Erziehung junger Menschen einzusetzen. Die Brüder ermunterten die Lehrkräfte, dies zu tun, auch wenn keine aktiven Brüder mehr im Land sind. Am Ende waren sich beide Seiten einig, dass ein solcher Austausch über die Ideale und Ziele des Stifters Jean Baptiste de la Salle sowohl Lehrkräfte wie auch Brüder ermutigt, in seinem Sinne auch in Zukunft weiter im Dienst der Jugend zu wirken.

