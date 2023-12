Illertissen

Lebensverlängernde Maßnahmen für das Nautilla sind beschlossen

Plus Der Stadtrat gibt grünes Licht für die Generalsanierung. Das Freizeitbad soll grundlegend modernisiert, aber nicht komplett umgekrempelt werden.

Von Thomas Vogel

Badegäste bemerken vielleicht, dass an manchen Stellen Bläschen aus den Fugen dringen, treten sie dort etwas kräftiger auf den gefliesten Boden. Oder die blinden Oberlichtfenster und die Rostflecken am Aufgang zur Rutsche. Davon, dass Rohrleitungen aus Kunststoff mitunter zerspringen, als seien sie aus Glas, berichten jene, die im Haus mit der in die Jahre gekommenen Technik zu tun haben. Trotz laufender Instandhaltung summieren sich nun die Probleme – das Nautilla ist 30 Jahre nach seiner Inbetriebnahme ein ziemlich starker Sanierungsfall.

16,7 Millionen D-Mark hatte das Bad seinerzeit gekostet, etwa genauso hoch ist nun die Summe, die für die Sanierung und Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung aufgewendet werden muss – in Euro allerdings. Für die Stadt bedeutet dies einen finanziellen Kraftakt. Ihn zu stemmen, dazu waren alle Fraktionen bereit, die Freien Wähler allerdings mit einem Warnhinweis.

Auf diese Weise könne das Bad wenigstens weitere 15 Jahre betrieben werden, höchstwahrscheinlich aber noch viel länger, heißt es in der Vorlage für den in der Sitzung am Donnerstag schließlich einstimmig getroffenen Grundsatzbeschluss. Dieser macht den Weg frei für die nächsten Planungsschritte.

