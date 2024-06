Illertissen

Liebliche Klangspiele aus dem Kirchturm von St. Martin

Peter Bray brachte das Carillon im Turm von St. Martin in sensationeller Weise zum Klingen.

Plus Peter Bray aus Canberra in Australien bringt die Vorzüge der Illertisser Carillons in konzertanter Weise zu Gehör und begeistert damit viel Publikum.

Von Regina Langhans

Der Ruf von Berühmtheit eilte dem australischen Carillonneur Peter Bray schon voraus, als sich sein vom Förderkreis für Kirchenmusik und klassische Musik veranstalteter Auftritt in St. Martin ankündigte. Das war nicht zu viel versprochen, wie sich Samstagnachmittag beim Konzert im bestuhlten Brunnenhof gezeigt hat: Denn der 24-jährige Senior Carillonneur am National Carillon in Canberra beeindruckte mal mit lieblichen Klangspielen wie einem dahinschwebenden Ave Maria (Johann Sebastian Bach, 1685 bis 1750/Charles Gounod,1818 bis 1893) oder dem polyphonen, dämonisch-düsteren Allegro Maestoso aus der neunten Klaviersonate von Wolfgang Amadeus Mozart (1756 bis 1791).

Dutzende von Zuhörenden genossen den Klangreichtum bei milden Temperaturen, einige mit geschlossenen Augen in sich versunken, andere gespannten Blickes auf die Schalllöcher im Turm – als ob die Melodien auch visuell einzufangen wären. Nicht zu erkennen war, dass Peter Bray seinerseits in den Pausen der Stücke hinunterblickte, um etwas von der Stimmung zu erhaschen. Wie er später mitteilte, habe auch er Instrument und Publikum genießen können. Worauf Josef Kränzle, Stifter des Carillons, zutreffend bemerkte: "Das schöne Instrument ist nur halb so viel Wert, wenn es nicht gut gespielt werden kann."

