Moskauer Circus kommt nach Illertissen

Der Moskauer Circus präsentiert im Februar das neue Programm "One World" auf dem Illertisser Festplatz. Worauf sich das Publikum schon jetzt freuen kann.

Außergewöhnliche internationale Artistinnen und Artisten, niveauvolle Komiker und ein Bühnenprogramm, das 120 Minuten Spannung und Spaß verspricht. Damit möchte der Moskauer Circus von Donnerstag, 10. Februar, bis Sonntag, 13. Februar, sein Publikum begeistern.

Die spanische Artisten-Familie Tonito tritt im modernen Kuppelzelt auf dem Illertisser Festplatz (Friedhofstraße 55) auf. Sie präsentieren in diesem Jahr mehrere Darbietungen im Programm wie zum Beispiel den legendären Salto Mortale auf dem Drahtseil. Die Gestaltung geschieht gemeinsam mit internationalen Artistinnen und Artisten unter dem Motto "One World".

Der Moskauer Circus präsentiert ein vielfältiges Programm

Damit möchten sie, laut Pressemitteilung, zeigen, dass im Circus verschiedene Nationen friedlich auf engstem Raum leben. Die Künstlerinnen und Künstler kommen aus Deutschland, Russland, Irland, Spanien, Brasilien und Tschechien. Das Circusprogramm enthält sowohl traditionelle Elemente als auch eine moderne Lichtshow und wird für Jung und Alt zu einem besonderen Erlebnis.

Die Sicherheit des Publikums und der Mitarbeitenden stehe in der aktuellen Zeit an erster Stelle. So wurde in Zusammenarbeit mit den örtlichen Behörden ein Hygienekonzept entwickelt, um einen sicheren Besuch der Vorstellungen zu gewährleisten.

Die Vorstellungen finden Donnerstag und Freitag um 17 Uhr, Samstag um 17 und 19.30 Uhr statt. Die abschließende Vorstellung am Sonntag, 13. Februar, beginnt um 11 Uhr. Donnerstags kosten alle Plätze 10 Euro, am Freitag zahlen auch die Erwachsenen Kinderpreise. (AZ)

