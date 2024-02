Illertissen

vor 20 Min.

Neue Vorgaben des Fußballverbands zwingen den FV Illertissen zum Handeln

Plus Der Bayerische Fußballverband hat das Zulassungsverfahren für die Regionalliga eröffnet und eine Flutlicht-Pflicht angekündigt. Was das für den FVI bedeutet.

Von Stephan Schöttl Artikel anhören Shape

Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) schwört seine ambitioniertesten Vereine schon jetzt auf die Saison 2024/2025 der Regionalliga Bayern ein, die im Juli beginnt. Das Zulassungsverfahren wurde eröffnet. Bis zum 15. März haben diejenigen Klubs, die bereits in der vierthöchsten Klasse spielen, Zeit, die notwendigen Unterlagen einzureichen. Doch ganz ohne Gegenwind läuft das nicht. Der BFV will die Regionalliga in vielen Bereichen professionalisieren. Das wiederum zwingt die Vereine mitunter zum Handeln. Auch den FV Illertissen. „Wir gehen den Weg der Weiterentwicklung konsequent weiter“, sagt BFV-Schatzmeister Jürgen Faltenbacher, der Vorsitzender der Zulassungskommission ist.

Der BFV freilich stellt all das im positiven Sinne dar. Es gehe darum, dass die Liga weiterhin große Akzeptanz und Beliebtheit erfahre, der Zuschauerschnitt in den Stadien weiter gesteigert werde und "unsere bayerische Spitzenliga in den Medien optimal zur Geltung kommt". Grundvoraussetzung für das Spielrecht in dieser Klasse ist natürlich die sportliche Qualifikation, zudem haben die Vereine infrastrukturelle, medientechnische, organisatorische und personelle Voraussetzungen zu erfüllen. Faltenbacher erklärt: "Regionalligisten müssen fortan ein Flutlicht mit einer Leistung von mindestens 400 Lux nachweisen, um hinsichtlich der Spielplangestaltung deutlich mehr Flexibilität zu gewinnen und damit den Terminplan zu entzerren. Wir wissen, dass dies für den einen oder anderen Verein nicht leicht ist. Wir haben diesen Schritt deshalb ausführlich mit allen Beteiligten diskutiert und nicht zuletzt mit Blick auf die Vereine eine Karenzzeit von einem Jahr vorgesehen.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen