Illertissen

vor 32 Min.

Neuer Standortleiter für R-Pharm – was bedeutet das für den Verkauf?

Plus Inmitten von Verkaufsverhandlungen gibt es bei R-Pharm in Illertissen einen neuen Standortleiter. An der Strategie des Konzerns soll sich aber nichts ändern.

Von Michael Kroha Artikel anhören Shape

R-Pharm in Illertissen hat einen neuen Standortleiter. Bis vor Kurzem stand an der Spitze des Tochterunternehmens des russischen Pharmakonzerns noch Ivan Semenov. Vor knapp vier Jahren war der vom Hauptsitz in Moskau in den südlichen Landkreis Neu-Ulm beordert worden. Jetzt gibt es einen neuen, sogenannten "site leader" – und das inmitten eines anvisierten Verkaufs des Werks.

Wie Konzernsprecher Felix Schmitt am Freitag auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigt, hat Alexander Samatov die Position des Standortleiters übernommen. Samatov war seit 2020 in Illertissen für den Biotech-Bereich verantwortlich. Zu den Gründen des Wechsels waren zunächst keine näheren Details zu erfahren. An der Strategie, den Standort verkaufen zu wollen, "hat sich nichts geändert", so Konzernsprecher Schmitt weiter.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen