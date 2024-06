Nur eine Unsicherheit bleibt: Illertisser Weinfest steht wieder an

Mit dem Weinfest steht eine der beliebtesten Feierlichkeiten Illertissens an. Neben den Chören des MGV treten ein Gastchor aus Weißenhorn und eine Band auf.

Am Samstag, 29. Juni, soll sich der Schrannenplatz wieder in eine gemütliche Weinstube verwandeln. Dann findet das Weinfest des Männergesangvereins Illertissen statt, das sich in fast fünf Jahrzehnten zu einer der beliebtesten Veranstaltungen in der Stadt entwickelt hat. Eine Unsicherheit bleibt aber.

Weinfest am 29. Juni auf dem Schrannenplatz in Illertissen

Der Verein verspricht einen unbeschwerten Sommerabend bei Gesang, Musik, Speisen und Wein. Auftakt ist um 18 Uhr mit einem Auftritt des gemischten Chors Choriosum. Im Anschluss daran will der Jugendchor TerzInfarkt einige Lieder auf der Bühne zum Besten geben. Danach soll der Liederkranz Weißenhorn den Abend als Gastchor bereichern. Den Rest des Abends sorgt dann die Band "Combo Six" für Stimmung.

Bei schlechtem Wetter wird das Fest auf den nächsten schönen Abend verschoben, kündigt der Verein an. Der entsprechende Termin wird dann auf der Internetseite maennergesangverein-illertissen.de bekannt gegeben. Zudem gilt: Wenn ab 10 Uhr vormittags die Fahnen vor dem Rathaus und auf dem Platz hängen, findet das Weinfest an diesem Abend statt. Ausgeschlossen ist eine Verschiebung indes nicht, die Wetterprognose ist aktuell wechselhaft, Gewitter sind demnach möglich. (AZ)