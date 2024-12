Orgel und Trompete zum Jahresausklang in der Stadtpfarrkirche

Trompete mit Orgel sind in den kirchenmusikalischen Veranstaltungsreihen der vergangenen Jahre immer beliebter geworden, darüber freuen sich der Trompetensolist Michael Bischof und Organist Andreas Weil. Darin bildet Illertissen keine Ausnahme, im Gegenteil: Wie in den vergangenen Jahren will das eingespielte Duo für sein Publikum in der Stadtpfarrkirche St. Martin die Silvesternacht mit strahlenden Harmonien ausklingen lassen. Das Konzert beginnt am Dienstag, 31. Dezember, um 22 Uhr. Eintrittskarten gibt es an der Abendkasse.

Der vielseitige Trompetenpädagoge aus Biberach und der Dekanatskirchenmusiker Andreas Weil aus Ulm musizieren seit 2012 gemeinsam. Sie haben sich mit ihren Auftritten schon den breiten süddeutschen Raum erobert. Nicht zuletzt Bischof auch durch das Spiel der Bachtrompete. Hauptsächlich kommen in ihrer Instrumentenkombination Komponisten und Werke aus der Barockzeit zur Aufführung.

So beim Silvesterkonzert in Illertissen. In diese Tradition stellen die Künstler das festliche Concerto in d-Moll von Alessandro Marcello (1669-1747). Ursprünglich für Oboe und Orchester geschrieben, übernimmt die Trompete den Oboenpart und die Orgel ersetzt das Orchester. Ähnlich das Concerto in D-Dur von Giuseppe Tartini (1692-1770), indem statt der Solovioline die Trompete erklingt und dabei anstelle des Orchesters von der Orgel begleitet wird. Immer wieder wagte sich das Duo auch an Werke aus anderen Epochen und Stilrichtungen. Zum Beispiel in die Klassik beim Trompetenkonzert in Es-Dur von Johann Nepomuk Hummel (1778-1837), das überhaupt erst aufgrund der damals neuen Klappentrompete spielbar war.

Mit „The Rose“ und „The Story“, zwei Stücken aus der Filmmusik, kommen die B-Trompete und das weicher klingende Flügelhorn zum Einsatz. Damit kann das Publikum weitere klangliche Perspektiven der miteinander verwandten Instrumente kennenlernen. Sodann bringt Andreas Weil mit der Weihnachtsfantasie ein Stück des Ulmer Komponisten Max Gräter (1896-1944) zu Gehör und im Weiteren improvisiert er über ein weihnachtliches Thema.