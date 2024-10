Pfusch an der Südumfahrung Illertissen? Straße gesperrt

Morgens um acht Uhr in der Memminger Straße in Illertissen: Alles, was von Süden oder von der württembergischen Seite der Iller zur Autobahn will, nimmt den Weg über die Memminger Straße und weiter an der Hirschkreuzung nach rechts zur Haupt- und Vöhlinstraße zur A7-Auffahrt Illertissen. Oder die Autofahrer steuern in Illertissen geradeaus über die Ulmer Straße zum Autobahnanschluss Vöhringen. Die Umleitungsschilder, die den Verkehr über Altenstadt auf die Autobahn führen wollen, werden häufig ignoriert. Grund für die Rushhour wie in alten Zeiten ist die halbseitige Sperrung der Südumfahrung.

