Polizei sucht Zeugen wegen eines Blechschadens

Die Illertisser Polizei bittet um Hinweise zu einer Sachbeschädigung am Dienstag, 14. Oktober. Gegen 17.30 Uhr parkte ein Fahrzeugbesitzer sein Auto ordnungsgemäß in der Auer Straße, teilen die Beamten mit. Als er am 15. Oktober gegen 7 Uhr zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung am vorderen, linken Kotflügel fest. Der unbekannte Unfallverursacher hatte sich entfernt, ohne seine Personalien zu hinterlassen oder den Unfall polizeilich aufnehmen zu lassen. Die Polizeiinspektion Illertissen hat zwischenzeitlich ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich direkt an die Polizei Illertissen unter Telefon 07303/96510 zu wenden. (AZ)

