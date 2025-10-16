Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Illertisser Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Illertissen
Icon Pfeil nach unten

Illertissen: Polizei sucht Zeugen wegen eines Blechschadens

Illertissen

Polizei sucht Zeugen wegen eines Blechschadens

Unbekannte haben den Kotflügel eines Autos in Illertissen beschädigt. Jetzt ermittelt die Polizei.
    • |
    • |
    • |
    Die Illertisser Polizei bittet um Mithilfe. (Symbolbild)
    Die Illertisser Polizei bittet um Mithilfe. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa

    Die Illertisser Polizei bittet um Hinweise zu einer Sachbeschädigung am Dienstag, 14. Oktober. Gegen 17.30 Uhr parkte ein Fahrzeugbesitzer sein Auto ordnungsgemäß in der Auer Straße, teilen die Beamten mit. Als er am 15. Oktober gegen 7 Uhr zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung am vorderen, linken Kotflügel fest. Der unbekannte Unfallverursacher hatte sich entfernt, ohne seine Personalien zu hinterlassen oder den Unfall polizeilich aufnehmen zu lassen. Die Polizeiinspektion Illertissen hat zwischenzeitlich ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich direkt an die Polizei Illertissen unter Telefon 07303/96510 zu wenden. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden