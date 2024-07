Polizeikontrolle in Illertissen: Eine Fahrt – mehrere Ermittlungsverfahren

Die Polizei kontrollierte am Sonntagnachmittag in Illertissen einen 34-jährigen Autofahrer – mit folgenschwerem Ergebnis für ihn.

In Illertissen ist am Sonntagnachmittag ein betrunkener Autofahrer erwischt worden, der zudem keinen Führerschein besaß. Wie die Polizei Illertissen mitteilt, wurde der 34-Jährige gegen 15 Uhr kontrolliert. Die Polizeibeamten gaben dem Mann ein Signal zum Anhalten, doch der fuhr zunächst regungslos weiter. Dann hielt er schließlich an und die Polizei führte eine Kontrolle durch. Der Mann hatte mehr als ein Promille Alkohol im Blut und hatte Medikamente genommen, welche sich möglicherweise auf seine Fahrtüchtigkeit auswirkten.

Zudem recherchierten die Beamten weiter und fanden heraus, dass der Mann keine Fahrerlaubnis hatte. Nun werde gegen ihn wegen mehrere Vergehen strafrechtlich ermittelt, teilte die Polizei weiter mit. (AZ)