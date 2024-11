Quartiere für Jugendliche aus Carnac gesucht

Von Samstag bis Samstag, 8. bis 15. Februar 2025, bekommt Illertissen im Rahmen des Jugendaustausches, Besuch von circa 35 französischen Jugendlichen im Alter von zwölf bis 17 Jahren aus der Partnerstadt Carnac in der Bretagne. Für diesen Zeitraum werden Gasteltern gesucht, welche die Jugendlichen am 8. Februar gegen Mittag in Empfang nehmen und über die Woche hinweg beherbergen.

Die Schülerinnen und Schüler sind in der Regel ganztägig unterwegs. Es sind unter anderem ein dreitägiger Skikurs und einmal Schlittenfahren geplant. Weitere Ausflüge und Unternehmungen wird das Partnerschaftskomitee in seinen nächsten Sitzungen festlegen.

Im Sommer wird der Gegenbesuch in der Bretagne im Zeitraum vom 22. bis 31. August 2025 stattfinden. Auch hierfür können sich Illertisser Jugendliche bereits heute anmelden. Voraussetzung für eine Anmeldung ist allerdings, dass im Februar ein Quartier zur Verfügung gestellt wird.

Anmeldungen für den Jugendaustausch beziehungsweise Quartiermeldungen bitte an: Glorianda Mancini, Büro des Bürgermeisters, Telefon: 07303/172-11, E-Mail: mancini@illertissen.de. Auch ein Beusch zu den regulären Öffnungszeiten des Rathauses ist möglich: Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und mittwochs zusätzlich von 14 bis 18 Uhr. (AZ)