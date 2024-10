R-Pharm ist wieder auf dem Weg zum strategischen Faktor

Lieferengpässe, politische Verwerfungen oder ein unerwartet hoher Bedarf: Wenn Waren überwiegend aus anderen Ländern kommen, drohen Probleme. In der Corona-Pandemie wurden Masken knapp, ein quer stehender Tanker und der Krieg in der Ukraine brachten Branchen in Bedrängnis. Die Bedeutung von Arzneimitteln steht außer Frage – nicht nur angesichts ihrer aktuellen Knappheit. Die Entwicklungen bei R-Pharm in Illertissen stimmen hoffnungsvoll.

Sebastian Mayr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

R-Pharm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Illertissen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis