Illertissen

vor 17 Min.

Raucherrunde an der Mittelschule mit Folgen: Die Gefahren der E-Zigarette

Ein Vorfall mit einer E-Zigarette an der Mittelschule in Illertissen hat womöglich strafrechtliche Folgen. Gegen eine 14-Jährige wird ermittelt.

Plus Das Rauchen einer E-Zigarette hatte für einen 15-jährigen Schüler in Illertissen üble Folgen. An der Mittelschule wurde reagiert. Ein Vape-Experte warnt vor Missbrauch.

Von Michael Kroha Artikel anhören Shape

"Es ist ein Kampf gegen Windmühlenräder", sagt Monika Scherzer, Rektorin der Erhard-Vöhlin-Mittelschule in Illertissen. Eine Raucherrunde unter Schülerinnen und Schüler hatte am Montagmorgen weitreichende Folgen: Ein 15-Jähriger musste sich nach einem Zug aus einer E-Zigarette mehrfach übergeben. Dem Schüler geht es inzwischen wieder gut, er sei am Mittwoch wieder im Unterricht gewesen. Erste Konsequenzen hat die Schule bereits gezogen. Ein Verkäufer von E-Zigaretten in Illertissen warnt indes vor den Gefahren der sogenannten Vapes.

Insgesamt fünf Jugendlichen hatten sich nach Polizeiangaben gegen 7.30 Uhr noch vor dem Schulbeginn zum Rauchen getroffen. Eine 14-Jährige soll dazu eine wiederverwendbare und auffüllbare E-Zigarette mitgebracht haben. Vier Mädchen und ein Junge sollen daran gezogen haben. Einem 15-Jährigen wurde es wenig später übel, er musste sich mehrfach übergeben. Weitere Teilnehmer hätten teils ein leichtes Halskratzen verspürt.

