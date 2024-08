Rennradfahrerin stößt mit Inline-Skater zusammen und verletzt sich

Ein Inline-Skater und eine Rennradfahrerin sind am Freitagnachmittag in der Auer Straße in Illertissen zusammengestoßen. Die Frau stürzte und verletzte sich, Passanten eilte zur Hilfe.

Zusammenstoß in Illertissen: Rennradfahrerin verletzt

Der 38-jährige Mann wechselte an einem gepflasterten Abschnitt der Straße mit seinen Inline-Skates kurzzeitig auf den Gehweg, um das unebene Terrain zu umgehen. Die 52-jährige Rennradfahrerin nutzte diesen Moment, um ihn zu überholen, da sie annahm, er mache ihr die Fahrbahn frei. Während des Überholmanövers kehrte der Skater jedoch unvermittelt auf die Fahrbahn zurück und übersah die Frau auf ihrem Rennrad. Die beiden kollidierten, woraufhin die Radfahrerin stürzte und sich mehrere Schwellungen und Schürfwunden zuzog.

Passanten eilten der gestürzten Frau zur Hilfe und verständigten den Rettungsdienst, der sie zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus brachte. Glücklicherweise erlitt die Frau keine schwerwiegenden Verletzungen. Der Inline-Skater blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt nun den genauen Unfallhergang. (AZ)