Schülerinnen und Schüler wollen Senioren helfen

Schülerinnen und Schüler des Kollegs der Schulbrüder wollen sich erneut um Seniorinnen und Senioren kümmern und ein wenig Abwechslung in deren Alltag bringen. Unter dem Motto „Ein kleiner Besuch-eine große Freude“ geht damit das Projektseminar „SeniorenJugend“ in die zweite Runde. Wie es in einer Mitteilung heißt, sei es das Ziel, die generationenübergreifende Gemeinschaft zu stärken und mit alleinlebenden Senioren im Umkreis von Illertissen eine schöne und vor allem wertvolle Zeit zu verbringen: „Ob spielen, backen, gemütliche Gespräche führen oder spazieren gehen – für jeden ist etwas dabei.“ Jegliche Aktivitäten würden auf die individuellen Interessen der Senioren angepasst. Für das wöchentliche Treffen sind ein bis zwei Stunden jeden Dienstagnachmittag vorgesehen. Geplant ist, die Besuche voraussichtlich im Dezember zu starten. Unterstützt wird das Projekt von der Bürgerstiftung Illertissen.

Interessierte Seniorinnen und Senioren, die alleine leben, oder deren Angehörige können sich per E-Mail unter der Adresse seniorenjugend.illertissen@gmail.com oder der Telefonnummer 0821/455811500 am Kolleg melden. (AZ)