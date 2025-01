Schwerer Unfall in Au: Mann auf E-Scooter weicht Auto aus und stürzt

Bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag im Illertisser Stadtteil Au ist ein 62-Jähriger schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben fuhr ein 23-Jähriger mit einem Auto auf der Dorfstraße und wollte nach links in die Auslaufwerkstraße abbiegen. Dabei soll er einem E-Scooter-Fahrer die Vorfahrt genommen haben. Der 62-Jährige wich dem Wagen mit seinem Roller aus, kam dabei aber zu Fall. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Zu einer Kollision zwischen dem Auto und dem E-Scooter ist es nicht gekommen. Allerdings war an dem Roller nach Polizeiangaben kein Versicherungskennzeichen angebracht. Ob zum Unfallzeitpunkt tatsächlich kein Versicherungsschutz bestand, bedarf der weiteren Ermittlungen. Gegen den 23-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Es entstand laut Polizei minimaler Sachschaden. (AZ)