Das Alter und all die anderen Dinge des Lebens nehmen Christa, 86, und Kristof Unger, 91 Jahre, mit Humor. So haben sie kürzlich ganz munter in den eigenen vier Wänden im Illertisser Stadtteil Au diamantene Hochzeit gefeiert. Dies und wie sich die beiden vor über 60 Jahren überhaupt kennenlernten, ist eine Erzählung wert.

Regina Langhans Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Illertissen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ungarn Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis