Umfrage im Kreis Neu-Ulm: Welchen Weihnachtsmarkt finden Sie am schönsten?

Schnee und Kälte haben über Nacht Einzug gehalten – und pünktlich öffnen auch schon die ersten Weihnachtsmärkte in der Region, noch bevor der vorweihnachtliche Budenzauber zum ersten Advent nächste Woche richtig durchstartet. Wer also nicht mehr warten will mit Glühwein trinken unter klarem Sternenhimmel, kann am Samstag in Au und Illereichen, am Sonntag in Illerzell oder ab Montag in Ulm fündig werden. In unserer Umfrage in Illertissen und Senden wollten wir wissen: Welches ist Ihr Lieblingsweihnachtsmarkt?

