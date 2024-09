Umfrage in Illertissen und Senden: Sind Sie noch beim Eis oder kaufen Sie schon Lebkuchen?

Pünktlich zum Augustende, während in Deutschland noch brütende Sommerhitze herrscht, lockten in den Supermarktauslagen bereits Lebkuchen und Konsorten. Inzwischen ist es deutlich kühler geworden und die typische Lebkuchenzeit scheint unweigerlich näherzurücken. Aber wann beginnt sie wirklich? Vielleicht steckt ja noch der Megasommer in den Köpfen – oder die Nachfrage entscheidet. In unserer Umfrage in Senden und Illertissen wollten wir wissen: Sind Sie noch beim Eis oder kaufen Sie schon Lebkuchen?

Regina Langhans