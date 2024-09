Seniorin rammt zwei Autos und Laternenmast: 16.000 Euro Schaden

Am Montagmorgen um kurz vor 9 Uhr wollte eine 79-jährige Autofahrerin in eine Parklücke auf einem Parkplatz eines Discounters in der Dietenheimer Straße in Illertissen fahren. Allerdings verwechselte sie dabei das Gaspedal mit dem Bremspedal, wie die Polizei berichtet. Ihr Fahrzeug beschleunigte abrupt und stieß zunächst gegen ein geparktes Fahrzeug, kurz darauf gegen einen Laternenmast und anschließend noch gegen ein weiteres geparktes Fahrzeug.

Der Laternenmast knickte teilweise um und musste von der Freiwilligen Feuerwehr Illertissen gesichert werden. Die Unfallfahrerin wurde nicht verletzt, ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 16.000 Euro. (AZ)