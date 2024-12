So steht es um die Stadtfinanzen jetzt und im neuen Jahr

Bevor der Illertisser Haushaltsplan im Februar im Detail beraten wird, hat Kämmerer André Lassen einen ersten Überblick gegeben, wie es um die Stadtfinanzen bestellt ist. Zuerst der Rückblick aufs laufende Jahr: Bei der Gewerbesteuer ist beinahe eine Punktlandung gelungen. Elf Millionen waren angesetzt, Stand jetzt fehlen noch 74.000 Euro an Einnahmen, so Lassen. An Einkommenssteuer hat die Stadt rund 12,8 Millionen erhalten, und damit rund 130.000 Euro mehr als erhofft. Aus allen Steuerarten insgesamt konnte Illertissen rund 32,132 Millionen Euro verbuchen, und damit etwa 78.000 Euro mehr als erwartet. Eigentlich vorgesehene Darlehen in Höhe von 1,87 Millionen Euro hat die Stadt im laufenden Jahr nicht in Anspruch genommen.

Karen Annemaier Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Illertissen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gewerbesteuereinnahme Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis