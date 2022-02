Illertissen

"Spaziergänger" verstoßen gegen Allgemeinverfügung: So geht es jetzt weiter

Die Polizei hatte die Teilnehmenden des "Spaziergangs" in Illertissen am Sonntag im Blick.

Plus Die Teilnehmenden an der unangemeldeten Demonstration haben sich nicht an die Auflagen des Landratsamts gehalten. Zumindest für einige von ihnen hat das Folgen.

Etwa 500 Menschen haben am Sonntag am "Spaziergang" teilgenommen, mit dem gegen die Corona-Beschränkungen protestiert werden sollte. Wieder war die Veranstaltung nicht angemeldet. Doch diesmal hatte das Landratsamt mithilfe einer Allgemeinverfügung klare Vorgaben gemacht. Daran gehalten haben sich die Teilnehmenden nicht. Einige müssen nun mit Strafen rechnen.

