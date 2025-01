Stockender Rückreiseverkehr: Mehrere Auffahrunfälle auf der A7

Weil der Verkehr teilweise stockte, ist es am Montag zu mehreren Auffahrunfällen auf der A7 zwischen Memmingen und Illertissen gekommen. Das teilt die Polizei mit. Gegen 14.20 Uhr musste der Fahrer eines Wohnmobils, der Richtung Norden unterwegs war, bei Kirchdorf verkehrsbedingt anhalten. Wie die Autobahnpolizei Memmingen mitteilt, erkannte der Autofahrer hinter ihm die Situation zu spät, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das Wohnmobil auf. Der Schaden am Auto war so groß, dass es abgeschleppt werden musste.

Mehrere Auffahrunfälle auf der A7 Memmingen-Illertissen

Am frühen Abend musste noch ein Fahrzeug von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Ebenfalls auf der A7 Richtung Norden kam es zu einem weiteren Auffahrunfall, weil ein Autofahrer nicht bemerkte, dass der Wagen vor ihm abbremste. Das auffahrende Fahrzeug wurde dabei stark beschädigt. Der linke Fahrstreifen musste zur Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt werden.

Laut der Memminger Autobahnpolizei wurde bei den beiden Unfällen niemand verletzt. Es entstand jedoch ein Gesamtschaden in Höhe von mehr als 26.000 Euro. (AZ)