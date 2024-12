Streit vor Bar: Polizei legt Mann Handschellen an

Am Samstag kam es gegen 23.35 Uhr vor einer Bar in Illertissen zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern und zwei Frauen. Die Polizei führte einen 51 Jahre alten Mann in Handschellen ab.

Auseinandersetzung in Illertissen: Polizei nimmt 51-Jährigen fest

Dieser hatte zuvor einen anderen männlichen Gast beleidigt und bedroht. Zudem kam es im Außenbereich der Bar zu einem Geschubse, wobei auch zwei Frauen im Alter von 36 und 40 Jahren aufeinander losgingen und sich gegenseitig beleidigten. Dies geschah in Anwesenheit der Polizei. Eine Streife stritt ein, um zu schlichten.

Der 51-Jährige mischte sich ein und störte die Amtshandlung der Polizeibeamten so sehr, dass diese ihm Handschellen anlegten. Der Mann beleidigte und bedrohte sodann mehrfach einen anwesenden Polizeibeamten. Alle an der Auseinandersetzung beteiligten Personen waren stark alkoholisiert. Es wurden mehrere Strafverfahren aufgrund Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung eingeleitet. (AZ)