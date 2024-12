Streiter für den Frieden, Chronist und Heimatfreund: Abschied von Valentin Mayer

Zahlreiche Menschen haben am Donnerstag Abschied von Valentin Mayer genommen. Der Altbürgermeister der Gemeinde Jedesheim und Ehrenbürger der Stadt Illertissen war am 27. November im Alter von 104 Jahren gestorben. „In den Herzen und den Erinnerungen bleiben Sie verbunden“, sagte Stadtpfarrer Andreas Specker bei der Trauerfeier in der Jedesheimer Kirche St. Meinrad.

Der Geistliche würdigte Mayer, der sich über viele Jahre im Kreis- und Stadtrat sowie zahlreichen Vereinen engagierte und viele Auszeichnungen erhielt, als „besondere und herausragende Persönlichkeit“, besonders Mayers Einsatz für Frieden und Verständigung hob Specker hervor. Auch der Neu-Ulmer Vizelandrat Ludwig Daikeler und Illertisser Bürgermeister Jürgen Eisen hoben Mayers Art zu leben, seinen Einsatz für die Gesellschaft und seine Verdienste für Dorf, Stadt, Landkreis und gesellschaftliches Leben hervor.