Traktor gerät während der Heuernte in Illertissen in Brand

Als das auf einer Wiese bei Illertissen liegende Heu gewendet werden soll, dringen plötzlich Rauch und Flammen aus der Motorhaube eines Traktors.

Während der Heuernte hat es bei einem Bauernhof am Tiefenbacher Weg in Illertissen am Mittwoch gegen 14.45 Uhr einen unerfreulichen Zwischenfall gegeben: Das auf der Wiese liegende Heu sollte gewendet werden, aber plötzlich, so erzählte die Fahrerin eines Traktors mit angehängtem Heubearbeitungsgerät, drangen Rauch und Flammen aus der Motorhaube der Zugmaschine. Die Frau zog den Zündschlüssel, sprang von dem Fahrzeug herunter und setzte einen Notruf ab. Dann musste sie zusehen, wie der Traktor samt Heuwender innerhalb weniger Sekunden in Vollbrand geriet, noch ehe die Feuerwehr Illertissen von ihrem nur 800 Meter weit entfernten Gerätehaus anrückte.

Glücklicherweise wurde bei dem Brand niemand verletzt

Zügig bekämpften die Einsatzkräfte das Feuer. Um die Wasserversorgung sicherzustellen, legten sie eine hundert Meter lange Schlauchleitung zur Pumpstation an der Vöhlinstraße. So konnte auch verhindert werden, dass sich das Feuer auf die umliegende Wiese ausbreitete. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Der Sachschaden wird von der Polizei mit 30.000 bis 35.000 Euro angegeben. (wis)