Turnhalle in Au teilweise gesperrt – das ist der Grund

Seit einer Woche ist die Sporthalle in Au teilweise gesperrt. Ein Drittel der Halle kann nicht genutzt werden, die beiden weiteren Felder stehen zur Verfügung. Nach Auskunft der Stadtverwaltung hat ein Nässeschaden einen Teil des Bodens beeinträchtigt. Aus Sicherheitsgründen sei das betroffene Hallendrittel gesperrt worden.

Genutzt wird die Halle von Kindern und Jugendlichen, aber auch für Seniorensport. Am Montag oder Dienstag, 11. oder 12. November, soll ein Handwerksbetrieb den Schaden begutachten, anschließend soll dieser zügig repariert werden. Eine Kostenschätzung und einen Zeitplan gibt es noch nicht. In der Stadtverwaltung geht man davon aus, dass die Sporthalle in etwa zwei Wochen wieder voll benutzbar sein könnte. Vorgesehen ist demnach eine Übergangslösung. Der Hallenboden soll in wenigen Jahren ohnehin ausgetauscht werden.